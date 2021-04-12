تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

شفق نيوز / شهدت محافظتا ذي قار وواسط، يوم الاثنين، تظاهرات لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بتنفيذ القرار 315.

في ذي قار، قال منسق الإضراب عن العمل، بهاء الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "513 عاملا في بلدية سوق الشيوخ جنوبي المحافظة بصفة أجير يومي وبمواقع مختلفة داخل البلدية، باشروا إضرابا عن العمل للمطالبة بتنفيذ القرار 315".

وأضاف الحسيني، أن "المضربين عن العمل، سيستمرون بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم".

من جانب اخر، خرج العشرات من المهندسين الزراعيين أمام مديرية زراعة محافظة ذي قار، للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم.

بدوره أفاد مصدر محلي في محافظة واسط، بأن "العشرات من خريجي الاختصاصات الطبية يغلقون مبنى دائرة الصحة المحافظة للمطالبة بإصدار أوامر المباشرة الخاصة بهم، بعد تخرجهم سنة 2019، لم تكتمل اجراءات التعيين الخاصة بهم إلى الان".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين هددوا بالاعتصام ونصب الخيام أمام مبنى دائرة صحة واسط، في حال لم يتم تلبية مطالبهم خلال اليومين المقبلين".

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).