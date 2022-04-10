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صور .. تظاهرات واعتصامات قرب مصفاة الدورة جنوبي بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-10T05:06:29+0000
صور .. تظاهرات واعتصامات قرب مصفاة الدورة جنوبي بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرات واعتصامات كبيرة لأصحاب مصانع الأسفلت والعاملين فيها، صباح اليوم الأحد، قرب مصفاة الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على قرار وزارة النفط العراقية برفع أسعار وقود "النفط الأسود" عليهم.

وقال شهود عيان وعاملون في المصفاة في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن التظاهرة انطلقت قرب تقاطع مصفاة الدورة من جهة نزلة جسر ذو الطابقين، وقام سائقو نقالات النفط العاملة للمصانع بقطع الطريق الرئيسي في التقطع بواسطة شاحناتهم.

وأضافوا ان المحتجين نصبوا خيام اعتصام بالتقاطع، مشيرين إلى توقف حركة المرور في ذلك الطريق الحيوي واحداث ازدحام هائل الى الطرق المؤدية الى مصفاة الدورة.

وتأتي هذه الإحتجاجات بعد أن أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط الاتحادية رفع اسعار "النفط الأسود".

وقالت في بيان، إن قرار زيادة اسعار وقود زيت الغاز "النفط الاسود" المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لايعني الغاء الدعم الحكومي عنها ، بل الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة (70‎%‎ ) مع الاسعار الجديدة .

وأوضحت ان السعر الجديد المجهز من النفط الاسود لمعامل الاسفلت لا يشكل سوى نسبة (30‎%‎ ) من سعر الطن الواحد في الاسواق العالمية ، بحسب النشرة المعتمدة.

وبررت الشركة لقرارها قائلة: إن المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الاسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب .

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