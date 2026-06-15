تظاهرات وقطع طريق احتجاجاً على تردي تجهيز الكهرباء في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

شهدت مناطق السدير وعفج في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين واقع تجهيز الكهرباء في مناطقهم، في ظل استمرار تراجع ساعات التجهيز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إحدى التظاهرات أسفرت عن قطع الطريق السياحي الرابط بين الديوانية وناحية السدير، باستخدام الإطارات المحترقة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات مماثلة شهدها قضاء غماس مساء السبت الماضي، حيث أقدم متظاهرون على قطع الطريق العام الرابط بين الديوانية والنجف باستخدام الإطارات المحترقة، احتجاجاً على تردي خدمات الكهرباء.

وخلال تظاهرات السبت، طالب المحتجون بزيادة حصة محافظة الديوانية من التيار الكهربائي، في ظل تراجع ساعات التجهيز خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى أكثر من خمس ساعات من القطع مقابل ساعة واحدة فقط من التجهيز.

وتشهد محافظة الديوانية منذ يومين اثنين تظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من المحافظة احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي في مناطق المحافظة.