تظاهرات وسط بغداد تطالب بالكشف عن "مغيبين" (صور)

شفق نيوز/ تجمع العشرات وسط العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، مطالبين بالكشف عن أشخاص "مغيبين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من ذوي المفقودين اثناء عمليات التحرير وتظاهرات تشرين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهم المغيبين"، حسب قولهم.

وكانت الأمم المتحدة، أصدرت يوم الأربعاء 5 نيسان 2023، تقريراً جديداً عن ضرورة إنهاء "موجات الاختفاء" التي طالت نحو مليون عراقي خلال العقود الخمسة الماضية، والتي وصفتها بأنها بمثابة "جرائم نكراء" وحثت على وضع تشريعات لمواجهتها.

ووثق التقرير الأممي، كيف أن إعلان داعش عن الخلافة، بما في ذلك مساحات شاسعة من العراق، شهد محطات جديدة من عمليات الخطف والقتل الجماعي للجنود العراقيين أو قوات الأمن ما بين 2014 إلى 2017.

وأشار إلى أن "الوضع تدهور بشكل اكبر عندما نفذت قوات الحشد الشعبي عمليات عسكرية لاستعادة المدن الكبرى من الإرهابيين، حيث اختفى آلاف من العرب السنة، غالبيتهم من الرجال والفتيان".

أما الموجة الأخيرة من حالات الاختفاء القسري، فقد لفت إليها التقرير بأنها وقعت خلال موجة التظاهرات في العراق من 2018 إلى 2020، عندما نزل الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد.