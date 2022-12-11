تظاهرات واعتصام وإضراب للعقود في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ شهدت محافظات كركوك والنجف وواسط والديوانية، يوم الأحد، تظاهرات واعتصام وإضراب لموظفي العقود مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عقود جامعة كركوك اعلنوا الإضراب عن العمل مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وفي النجف، اعتصم محاضرو وإداريو المحافظة في ساحة الصدرين، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

كما تظاهر المئات من المحاضرين والإداريين أمام مبنى مديرية تربية محافظة واسط مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأيضا، تظاهر المئات من محاضري واداريي الديوانية امام مديرية التربية بالمحافظة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي السماوة، اشار مراسلنا الى إغلاق مصفى السماوة من قبل العاملين في المؤسسات النفطية إحتجاجاً على إنهاء خدماتهم.