تظاهرات واعتصامات في 4 محافظات حول "النثرية" والتعيين والتثبيت

شفق نيوز/ شهدت 4 محافظات، اليوم الثلاثاء، احتجاجات واضرابات لأسباب متعددة أبرزها المطالب بالتعيين أو التثبيت على الملاك الدائم، فيما كان الاستثناء الوحيد بإضراب موظفي احدى الدوائر الرسمية في محافظة السليمانية، بإقليم كوردستان.

السليمانية

وقال أحد الموظفين والذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "عدداً كبيراً من موظفي مديرية الاتصالات قاطعوا العمل بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي وعدم وجود الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأضاف الموظف أن "النثرية الشهرية للمديرية بأقسامها الـ(18)، لا تتجاوز مليونا وسبعمئة الف دينار، وهي غير كافية لشراء القرطاسية للمديرية وأقسامها، وهو ما يجعلنا غير قادرين على شراء الوقود لتشغيل المولدات خلال ساعات قطع التيار الكهربائي.

وأوضح الموظف أن "للمديرية واردات كبيرة لكن لا يمكننا استخدام اي مبلغ من تلك الواردات وليس لنا حرية التصرف بها"، مؤكداً ان "الكثير من اعمال الشركات متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يعيق طباعة الكتب الرسمية و متابعة البيانات الرقمية لتلك الشركات".

النجف

من جهة أخرى، قال مراسل وكالة شفق نيوز إن موظفي العقود في جامعة الكوفة بمحافظة النجف، بدأوا اعتصاما أمام مقر الجامعة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

ذي قار

وفي محافظة ذي قار، قال مراسل وكالة شفق نيوز إن المئات من الخريجين تظاهروا، اليوم أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات وسط إجراءات امنية مشددة اتخذتها السلطات، لاسيما ان وضع المحافظة والاحداث التي شهدتها خلال الفترة الماضية لا تسمح بتوترات جديدة.

البصرة

وفي البصرة ، اقصى جنوب العراق، فقد أفاد مصدر أمني بأن "القوات الامنية اعتقلت 50 من المتظاهرين امام مصفى الشعيبة"، مبينا ان "أبرز مطالب المتظاهرين هي توفير فرص عمل بدلاً عن العمالة الأجنبية في الشركات العاملة بالمصافي والحقول النفطية بالمحافظة".