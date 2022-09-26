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تظاهرات نسوية وسط بغداد تضامناً مع الاحتجاجات الإيرانية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-26T13:47:32+0000
تظاهرات نسوية وسط بغداد تضامناً مع الاحتجاجات الإيرانية (صور)

شفق نيوز/ شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، تظاهرات نسوية دعماً للاحتجاجات الإيرانية ولحرية المرأة، وتنديداً بسياسة الحجاب القسري في المدارس العراقية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، النسوة المتظاهرات، وهنّ يحملن لافتات باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت "تضامن مع الثورة النسوية في إيران ضد الحجاب القسري" و"الحجاب القسري انتهاك لحق المرأة في تقرير المصير" و"كلا لفرض الحجاب على طالبات المدارس".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الإيرانية يومها العاشر، على خلفية وفاة الشابة "مهسا أميني" بعد تعذيبها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، لعدم التزامها بارتداء الحجاب.

وضجت أكثر من خمسين مدينة إيرانية، بينها العاصمة طهران وقم ومشهد، بتظاهرات حاشدة، تخللتها أعمال عنف، فضلاً عن قطع خدمة الإنترنت والقيام بحملة اعتقالات عشوائية في محاولة لكبح التظاهرات والسيطرة على الموقف الذي أخذ بالتصاعد وحظي بتأييد ودعم دولي كبير.

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