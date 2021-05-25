سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تظاهرات "من قتلني؟".. زخم الاحتجاج ينقسم على ساحتين وتحشيد صوب "النسور"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-25T13:26:02+0000
تظاهرات "من قتلني؟".. زخم الاحتجاج ينقسم على ساحتين وتحشيد صوب "النسور"

شفق نيوز/ توزع ثقل التظاهرات في بغداد، التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء، على ساحتي التحرير والنسور، وسط دفع من قبل ناشطين للتمركز في الأخيرة الكائنة في جانب الكرخ من العاصمة.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى تكون على شكل اعتصام في ساحة النسور، والثانية تكون تظاهرة في ساحة التحرير".

وفي شق آخر، يدفع قادة في ساحات التظاهر، لتوحيد الاحتجاجات في ساحة النسور القريبة من المنطقة الخضراء ومقار للبعثات الدبلوماسية للتأثير على تنفيذ المطالب".

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة ما تزال مستمرة بعنوان "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، على ساحات التحرير والنسور والفردوس بالعاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي تم التحشيد لها على مدة الايام السابقة.

ويشهد محيط تلك الساحات انتشاراً أمنياً مكثفاً، بغية تأمين التظاهرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء إلقاء القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

related

صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

Date: 2021-05-25 09:37:22
صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

السلطات العراقية تتوقع تدفق المئات على بغداد في احتجاجات "مَن قتلني"

Date: 2021-05-24 19:38:18
السلطات العراقية تتوقع تدفق المئات على بغداد في احتجاجات "مَن قتلني"

بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

Date: 2021-04-02 15:43:32
بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

اندلاع حريق في مخازن بالعاصمة بغداد

Date: 2019-06-01 12:06:12
اندلاع حريق في مخازن بالعاصمة بغداد

قصة من بغداد .. أم تعافت من كورونا رفضت مغادرة المستشفى بسبب ابنتها

Date: 2020-04-15 08:24:43
قصة من بغداد .. أم تعافت من كورونا رفضت مغادرة المستشفى بسبب ابنتها

مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

Date: 2021-05-13 17:47:15
مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-19 09:58:25
نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا

Date: 2020-03-09 09:25:11
محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا