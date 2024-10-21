تظاهرة أمام التعليم العالي في بغداد احتجاجاً على نتائج القبول المركزي.. فيديو

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمها ذوو حوالي 1500 طالب، احتجاجاً على عدم ظهور أسماء أبنائهم في نتائج القبول المركزي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المحتجين أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بوجود "معدلات عالية" بين طلاب الصف السادس الإعدادي، ما جعل فرص قبول أبنائهم في الجامعات الحكومية ضئيلة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم أمس الأحد، قبول 152,782 طالباً في الجامعات الحكومية ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسي 2025/2024، ما زاد من حدة التوتر بين المحتجين الذين يطالبون بإعادة النظر في نتائج القبول.