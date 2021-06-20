تظاهرات لـ"ذوي المطلوبين" في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من "ذوي المطلوبين" في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الاحد، للمطالبة بتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع وتنفيذ مطالب أمنية وخدمية.

وبحسب مصدر محلي في شرطة المحافظة لوكالة شفق نيوز، فأن المتظاهرين طالبوا بفتح تحقيق في الأحداث الامنية بناحية ابي صيدا، وإقالة ضباط امنيين وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون استثناء وإخراج قوات الرد السريع من الناحية، متهمين اياها بالتقصير في إدارة الملف الأمني ومطاردة المطلوبين، "بحسب المطالب".

وتابع المصدر أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بفتح تحقيق بحوادث تفجير المنازل وسرقة ممتلكاتها والاستيلاء على البساتين وإعادة العوائل النازحة والتي بلغ عددها اكثر من 750 عائلة وتسقيط المذكرات القاء القبض .

وهدد المتظاهرون بالتصعيد في التظاهرات ونصب الخيام وقطع جميع الطرق في ديالى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتسود ناحية ابي صيدا، (30 كم شمال شرق بعقوبة)، نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.