تظاهرات لحراس أمنيين مفسوحة عقودهم أمام شركة نفط الشمال في كركوك

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الحراس الامنيين المفسوخة عقودهم، صباح يوم الأربعاء، أمام بوابة شركة نفط الشمال مطالبين بإعادتهم الى الخدمة اسوة بباقي المحافظات.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى ريبوار صديق لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المفسوخة عقودهم يبلغ بحدود 466 حارساً أمنياً في حقل باي حسن النفطي، وتمت اعادة اقراننا في صلاح الدين ونينوى"، مطالباً "شركة نفط الشمال و شرطة نفط الشمال بالعمل على اعادتهم الى الخدمة".

وأكد أن "الحراس الامنيين كانوا يعملون في اوقات صعبة، وعندما وضع بند يحق لنا بالعودة كانت هناك مماطلة في هذا الأمر".

وقال متظاهر يدعى سركوت محمد، إن "التظاهر حق مشروع ورسالتنا لشركة نفط الشمال هي ضرورة اعادتنا للعمل لحراسة الآبار النفطية في حقل باي حسن".

وأضاف أن "أعدادنا ليست كبيرة وبكتاب واحد من شركة نفط الشمال الى وزير النفط يمكن اعادتنا لعملنا لان الغطاء المالي موجود في الموازنة، ولدينا عوائل نعمل على اعالتهم وسط الظروف المالية الصعبة".