تظاهرات قرب نقطة تفتيش تمنع عبور "السكراب" صوب اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من السائقين والعمال في قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان"، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على منع القوات الامنية مرور شاحنات "السكراب" نحو اقليم كوردستان.

وقال الناشط المدني شمال رؤوف لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من العمال وسائقي الشاحنات تظاهروا، اليوم، قرب نقطة تفتيش (كاريز) الفاصلة بين كفري وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، احتجاجا على اغلاق قوات الجيش الطرق أمام عبور شاحنات حديد (السكراب) الوافدة من المحافظات نحو كفري".

وأضاف أن "شاحنات الحديد (السكراب) تنقل حمولاتها نحو ساحات في كفري ومن ثم يعاد تحميلها الى محافظة السليمانية"، مبيناً أن "منع مرور شاحنات السكراب قطع ارزاق وفرص عمل مئات الأسر والسائقين".

واكد رؤوف ان "المحتجين طالبوا قوات الجيش بالسماح لشاحنات السكراب بالمرور وإنقاذ الأسر والسائقين من كوارث معيشية وقطع ارزاق لا بديل عنها".