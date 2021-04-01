تظاهرات في واسط احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتضرر الفقراء

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي محافظة واسط، يوم الخميس، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتضرر الفقراء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من أهالي محافظة واسط، تظاهروا عصر اليوم، أمام مبنى الحكومة المحلية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتضرر الفقراء.

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بمقدار نحو 20 في المئة أواخر العام الماضي، في مسعى لتوفير سيولة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وصوت البرلمان العراقي، الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار بـ1450 ديناراً لكل دولار.