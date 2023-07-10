تظاهرات في محافظتين احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ تظاهر مواطنون غاضبون في محافظتي واسط وكربلاء ومناطق بمحافظات اخرى، يوم الاثنين، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية.

وحمل المواطنين اللافتات والأعلام العراقية، مطالبين بتحسين الطاقة الكهربائية والتي رأوا أنها تؤكد "فشل الحكومة" بتنفيذ تعهداتها في حل أزمة الكهرباء.

وقال أحمد فراس (احد المتظاهرين) لوكالة شفق نيوز، "تظاهرنا على الكهرباء التي تكاد معدومة"، مشيرا الى ان "ذلك ابسط حقوق المواطن التي يجب أن توفرها الدولة".

واضاف ان "الحكومة تستورد الكهرباء من دول الجوار لغاية اليوم في ظل التخصيصات التي تم صرفها بمليارات الدولارات على المنظومة الكهربائية"، مستغربا "ان العراق يستجدي طاقة الكهربائية من دول الجوار".

وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.

وفي 26 حزيران 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إنّه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.