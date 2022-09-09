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تظاهرات في محافظة عراقية تنتقد التخريب بدل الإعمار (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T11:35:15+0000
تظاهرات في محافظة عراقية تنتقد التخريب بدل الإعمار (صور)

شفق نيوز / نظم أهالي منطقة الشط في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، يوم الجمعة، تظاهرة احتجاجية تطالب بالخدمات وتنتقد التخريب العكسي بدل الإعمار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات نظموا تظاهرة سلمية لهم وسط إجراءات أمنية مشددة، ورغم أوامر عليا بمنعها، وذلك احتجاجاً على تردي الخدمات وحفر شوارع المنطقة وتركها لأكثر من سنة دون أي إعمار يذكر وكثرة الوعد مع قرب حلول فصل الشتاء".

وأبلغ الأهالي، مراسل الوكالة، أن "منطقة الشط تعد مركز القرار السياسي في بيجي ومعقل لقيادة مشروعها الذي أنتج نائباً برلمانيًا يمثل المدينة"، معربين عن استيائهم لـ"عدم تحريك ساكن من  جميع الشرائح  للضغط على الجهات المعنية بالقرار" .

ويتراوح سكان المنطقة بين ٥,٧٧٢ نسمة ويسكنها شيخ قبيلة القيسية في صلاح الدين، وشيخ قبيلة البو سلامة في الوطن العربي، إضافة إلى العديد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية وعسكرية حاليين وسابقين.

ويقع قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، ويبلغ عدد سكانه نحو 175 ألف نسمة، وسقط بيد تنظيم داعش عام 2014، قبل أن يتم تحريره من قبل قوات الأمن العراقية في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.

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