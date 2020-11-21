سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تظاهرات في كركوك بسبب تكدس النفايات.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-21T12:53:21+0000
تظاهرات في كركوك بسبب تكدس النفايات.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان كركوك، يوم السبت، تظاهرة احتجاجية ضد النقص الحاصل في الخدمات بالمحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك إن عشرات الناشطين نظموا، اليوم، تظاهرة احتجاجية على نقص الخدمات في المحافظة قرب ملعب كركوك.

وأوضح أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب برفع النفايات من شوارع ومناطق المحافظة، مشيرين إلى أن مبلغاً مادياً مقداره ألف دينار يجبى عن كل امبير كهرباء للموادات الاهلية لرفع النفايات، لكن دون تقديم اي خدمة بالمقابل.

وشدد المتظاهرون على ضرورة ايضاح اماكن صرف تلك الاموال، فضلاً عن الاموال المخصصة لهذا الشأن.

related

صور .. خريجون يتظاهرون في كركوك: اصبحنا ضحية الصراعات الحزبية

Date: 2020-03-15 12:03:10
صور .. خريجون يتظاهرون في كركوك: اصبحنا ضحية الصراعات الحزبية

خاطفون يقتلون طفلة في كركوك

Date: 2019-10-01 20:39:41
خاطفون يقتلون طفلة في كركوك

كركوك تلغي الزوجي والفردي وتمنح استثناء للمحال التجارية

Date: 2020-05-18 19:02:50
كركوك تلغي الزوجي والفردي وتمنح استثناء للمحال التجارية

مفوضية تؤشر ايداع مسعفين و طلاب جامعات وموظفين في السجون ببغداد

Date: 2019-12-02 06:08:29
مفوضية تؤشر ايداع مسعفين و طلاب جامعات وموظفين في السجون ببغداد

كركوك تغلق مداخلها ومخارجها حتى اشعار اخر

Date: 2020-03-21 09:32:21
كركوك تغلق مداخلها ومخارجها حتى اشعار اخر

صحة كركوك تفصح عن الوضع الصحي للمصابين بكورونا وتنتظر فحصين لمغادرتهم

Date: 2020-03-02 12:45:55
صحة كركوك تفصح عن الوضع الصحي للمصابين بكورونا وتنتظر فحصين لمغادرتهم

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار

Date: 2019-12-08 08:50:39
النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار

تفشي كورونا بين اطباء في كركوك وتحذيرات من الخروج عن السيطرة

Date: 2020-06-10 17:53:10
تفشي كورونا بين اطباء في كركوك وتحذيرات من الخروج عن السيطرة