تظاهرات في كركوك بسبب انبعاث "رائحة كريهة" للغاز من شركة نفط (صور)

شفق نيوز / تظاهر مجموعة من المواطنين في كركوك، يوم السبت، ضد شركة نفط في منطقة بنجا علي، لانزعاجهم من انبعاث رائحة نتنة للغاز وانتشارها في أنحاء المدينة.

وذكر عدد من المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك من لديه أمراض في التنفس، وبالتالي يضطرون إلى زيارة المستشفى بسبب هذه الرائحة"، مطالبين في الوقت نفسه بـ"حل هذه المشكلة التي باتت تزعج جميع أهالي المحافظة"، بحسبهم.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس لجنة حقوق الانسان، النائب أرشد الصالحي، أن الأخير "يتابع مصدر الرائحة الكريهة التي انتشرت في معظم مناطق مدينة كركوك".

وطمأن الصالحي، وفقاً لمكتبه، مواطني المحافظة بـ"إجراء اللازم بالتنسيق مع مديرية بيئة كركوك والدفاع المدني والجهات المختصة والإبلاغ عن الحقيقة ومصدر الرائحة فور كشفها".