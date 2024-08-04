تظاهرات في كركوك احتجاجًا على رفض استلام بذور عالية الجودة.. فيديو

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من منتجي بذور الرتب العليا في محافظة كركوك، يوم الأحد، أمام شركة "ما بين النهرين" لإنتاج بذور عالية الجودة، مطالبين وزارة الزراعة الاتحادية بضرورة استلام كميات البذور المنتجة وفقًا للعقود المبرمة مع الشركة.

وأوضح أحد المتظاهرين، عمر عطيه، لوكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى شركة النهرين التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم الاتفاق مع الشركة على إنتاج 15 ألف طن من بذور عالية الجودة بسعر يتجاوز 900 ألف دينار للطن الواحد، وفق عقود رسمية.

وأضاف عطيه أن منتجي البذور، الذين يحملون شهادات تفتيش حقلي صادرة من دائرة فحص وتصديق البذور، تكبدوا خسائر مادية نتيجة دفع رسوم تفتيش حقلي وأجور التحميل والنقل، وعلى الرغم من تعاقدهم مع شركة ما بين النهرين لاستلام البذور، إلا أن الشركة لم تستلم الكميات المطلوبة بسبب تقليل الكميات المستلمة من قبل وزارة الزراعة.

وناشد عطيه، رئيس الوزراء ووزير الزراعة التدخل لضمان استلام البذور عبر شركة ما بين النهرين.

من جانبه، قال متظاهر آخر يدعى عباس فاضل لوكالة شفق نيوز، إن منتجي البذور يمتلكون عقوداً مع الشركة لإنتاج أصناف ذات جودة عالية، وقد تم تحديد كمية 15 ألف طن لكل فلاح لتسويقها. ومع ذلك، يضيف عباس، ترفض الشركة استلام كامل الكمية وتحددها بنحو 5 آلاف طن، مما يترك المنتجين في موقف صعب وهم يقفون أمام الشركة منذ أسابيع دون استجابة.