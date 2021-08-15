تظاهرات في عدة محافظات.. محاضرون مجانيون يطالبون بالعقود وموظفو الصحة بـ"التسكين"

شفق نيوز/ شهدت محافظات عدة في وسط وجنوب العراق، اضافة إلى كركوك شمالي البلاد، تظاهرات اليوم الأحد، حملت عدة عناوين ومطالبات.

وشهدت محافظة البصرة تظاهرة للعاملين في بلدية ناحية ام قصر جنوب البصرة، حيث اعلنوا الاضراب عن العمل حتى استلام مستحقاتهم المالية.

أما في محافظة كربلاء خرج المحاضرون المجانيون في تظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على نظام العقود.

وفي واسط أيضاً تظاهر منتسبو مستشفى الزهراء التعليمي في مدينة الكوت للمطالبة بإكمال المؤوسسات الصحية المتلكئة والتي هي قيد الانجاز مثل المستشفى التركي واكماله بأسرع وقت ممكن، اضافة الى رفع التسكين الوظيفي الذي وصفوه بـ"الجائر" فورا استنادا الى القرار 61 لسنة 2019 وقرار لجنة الصحة والسلامة العليا، كما طالبوا بزيادة مخصصات الخطورة لكافة منتسبي وزارة الصحة، وأحتساب الشهادات المغايرة وتغيير العنوان الوظيفي دون ارجاع الموظف إلى درجة أدنى.

وفي كركوك؛ تظاهر الخريجون التربويون غير المحاضرين من مختلف الكليات والمعاهد والاختصاصات للمطالبة بتعديل الفقرة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 130 وشمولهم بالعقود اسوة المحاضرين، وإطلاق درجات الحذف والاستحداث لمديرية تربية كركوك والبالغة 5000 درجة وحصرها للخريجين القدامى والجدد وذلك من اجل استيعاب اكبر قدر من الخريجين والقضاء على البطالة.

كما طالبوا هيئة النزاهة وهيئة الرقابة المالية في كركوك بالتدخل لكشف الاعداد الحقيقية للمحاضرين وكشف التلاعب بالاعداد الحقيقة بتربية كركوك قبل وبعد تاريخ 31-12-2019.