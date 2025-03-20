تظاهرات في سنجار للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من "وحدات مقاومة سنجار"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن عشرات الأشخاص من أنصار وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراح عدد من عناصرهم، الذين اعتقلتهم القوات المسلحة العراقية بعد اشتباكات شهدها القضاء مؤخراً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من عائلات عناصر (اليبشه) خرجوا في تظاهرة أمام مقر دائرة المخابرات في قضاء سنجار، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال عملية أمنية نفذتها القوات العراقية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية عززت من انتشارها في محيط مقر المخابرات تحسباً لأي تصعيد، وسط توتر أمني تشهده المنطقة منذ عدة أيام، على خلفية المواجهات بين قوات الجيش والشرطة من جهة، وعناصر (اليبشه) من جهة أخرى.

وكانت القوات العراقية قد اشتبكت قبل يومين مع عناصر من وحدات مقاومة سنجار (اليبشه)، بعد أن حاول عنصران تابعان لها تجاوز نقطة تفتيش أمنية كانت مستنفرة بحثًا عن مهندس زراعي إيزيدي مختطف.

وأدى الحادث إلى تبادل إطلاق النار، أعقبه قيام أحد عناصر (اليبشه) بالقاء قنبلة يدوية على القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين، بينهم آمر فوج في الجيش العراقي وضابط في الشرطة.

وعقب الاشتباكات، نفذت القوات العراقية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة عناصر من (اليبشه)، اثنان منهم تم القبض عليهما داخل عجلة خلال المواجهات، فيما تم ضبط الآخرين لاحقًا بتهم تتعلق بخطف المهندس الايزيدي.