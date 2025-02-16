تظاهرات في ثلاث مدن عراقية.. ما هي مطالبها؟

شفق نيوز/ شهدت ثلاث مدن عراقية، يوم الأحد، تظاهرات وقطع للطرقات لفئات مختلفة تطالب بالتعيين.

والبداية من بغداد، حيث قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "خريجي المهن الصحية والطبية، تظاهروا أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتعيينهم".

وأضاف أن "هذه التظاهرات شهدت منع دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات إلى بغداد، في خطوة لدعم الخريجين المتظاهرين أمام مقر الوزارة".

وفي بابل، أكد مراسل الوكالة، أن "تظاهرات كبيرة جرت أمام مجلس المحافظة، من قبل الخريجين للمطالبة بالتعيين".

أما في البصرة، فقد احتج المئات من عمال النظافة وقطعوا الشارع الرئيس لمبنى المحافظة السابق، كما تظاهروا أمام بلديات البصرة للمطالبة بتثبيتهم.

وتشهد أغلب المحافظات، تظاهرات مستمرة، وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث تعيش البصرة وذي قار حراكا مستمرا للمطالبة بالخدمات والتعيين، كما حدثت تظاهرات قرب الشركات النفطية.