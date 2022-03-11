سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تظاهرات في ثلاث محافظات عراقية للمطالبة بعدّة ملفات

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-11T15:33:09+0000
تظاهرات في ثلاث محافظات عراقية للمطالبة بعدّة ملفات

شفق نيوز/ نظم العشرات من الأشخاص، يوم الجمعة، تظاهرات في محافظات المثنى وكربلاء وبابل احتجاجاً على الأحداث الاخيرة في البلاد وأبرزها الاعتداء على محتجي بابل ورفع سعر الدولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين في قضاء الخضر شرقي مدينة السماوة نظموا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة محافظ المثنى، احمد منفي من منصبه فضلا عن مسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية ممن مضى على بقائه في المنصب أكثر من 4 سنوات، اضافة إلى التنديد بمحاولة مقتل الناشط الاحتجاجي ضرغام ماجد في الحلة.

وطالب المتظاهرون بـ"تفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن دعم مناطق الرقع النفطية الاستكشافية بأموال المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية بمبلغ لا يتجاوز 5 مليون دولار سنويا، خاصة وأن المثنى تحوي على الرقعة الاستكشافية العاشرة، كما طالبوا بـ"إحالة الفاسدين ممن ثبت تورطهم بهدر المال العام الى القضاء، فضلا عن تخصيص قطع اراضي للموظفين وأفراد القوات المسلحة من المستحقين لها، واعادة العمل بالمعامل المتوقفة في المحافظة".

وفي محافظة كربلاء نظم العشرات من المحتجين تظاهرة وسط المحافظة بخصوص التطورات الأخيرة في البلاد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات نظموا مسيرة احتجاجية وسط المحافظة بدأت من فلكة الشهداء ثم انتقلت للسير في شوارع كربلاء، للتنديد بارتفاع الدولار واسعار المواد الغذائية ومحاولة الاعتداء على الناشطين في مدينة الحلة.

وفي الحلة، اقدم محتجون غاضبون على قطع الطرقات وسط المحافظة بالإطارات المحترقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المحتجين تظاهروا ضد قرار محكمة جنايات واسط بشأن إصدارها قرارا يقضي باعدام 4 متظاهرين من قضاء العزيزية في المحافظة بتهمة قتل أحد الضباط، وقطعوا شوارع وسط الحلة بالإطارات المحترقة، داعين السلطات القضائية العليا إلى نقض القرار والافراج عنهم.

related

وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

Date: 2021-03-03 12:47:26
وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

كربلاء وبابل تقلّصان الدوام الحكومي بسبب موجة الحر

Date: 2021-06-29 19:31:58
كربلاء وبابل تقلّصان الدوام الحكومي بسبب موجة الحر

وقوع إصابات بفض احتجاج بالقوة في بابل

Date: 2021-03-15 15:35:56
وقوع إصابات بفض احتجاج بالقوة في بابل

اعتقال الناشط "ضرغام ماجد" في بابل

Date: 2022-01-11 15:41:05
اعتقال الناشط "ضرغام ماجد" في بابل

صور.. تظاهرات وسط بغداد وكربلاء وتلويح بالتصعيد

Date: 2021-04-04 10:09:53
صور.. تظاهرات وسط بغداد وكربلاء وتلويح بالتصعيد

متظاهرون في كربلاء يغلقون باب دائرة توزيع الكهرباء بالاقفال

Date: 2021-07-04 08:03:22
متظاهرون في كربلاء يغلقون باب دائرة توزيع الكهرباء بالاقفال

تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

Date: 2021-07-09 06:09:08
تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة