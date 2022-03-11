تظاهرات في ثلاث محافظات عراقية للمطالبة بعدّة ملفات

شفق نيوز/ نظم العشرات من الأشخاص، يوم الجمعة، تظاهرات في محافظات المثنى وكربلاء وبابل احتجاجاً على الأحداث الاخيرة في البلاد وأبرزها الاعتداء على محتجي بابل ورفع سعر الدولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين في قضاء الخضر شرقي مدينة السماوة نظموا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة محافظ المثنى، احمد منفي من منصبه فضلا عن مسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية ممن مضى على بقائه في المنصب أكثر من 4 سنوات، اضافة إلى التنديد بمحاولة مقتل الناشط الاحتجاجي ضرغام ماجد في الحلة.

وطالب المتظاهرون بـ"تفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن دعم مناطق الرقع النفطية الاستكشافية بأموال المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية بمبلغ لا يتجاوز 5 مليون دولار سنويا، خاصة وأن المثنى تحوي على الرقعة الاستكشافية العاشرة، كما طالبوا بـ"إحالة الفاسدين ممن ثبت تورطهم بهدر المال العام الى القضاء، فضلا عن تخصيص قطع اراضي للموظفين وأفراد القوات المسلحة من المستحقين لها، واعادة العمل بالمعامل المتوقفة في المحافظة".

وفي محافظة كربلاء نظم العشرات من المحتجين تظاهرة وسط المحافظة بخصوص التطورات الأخيرة في البلاد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات نظموا مسيرة احتجاجية وسط المحافظة بدأت من فلكة الشهداء ثم انتقلت للسير في شوارع كربلاء، للتنديد بارتفاع الدولار واسعار المواد الغذائية ومحاولة الاعتداء على الناشطين في مدينة الحلة.

وفي الحلة، اقدم محتجون غاضبون على قطع الطرقات وسط المحافظة بالإطارات المحترقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المحتجين تظاهروا ضد قرار محكمة جنايات واسط بشأن إصدارها قرارا يقضي باعدام 4 متظاهرين من قضاء العزيزية في المحافظة بتهمة قتل أحد الضباط، وقطعوا شوارع وسط الحلة بالإطارات المحترقة، داعين السلطات القضائية العليا إلى نقض القرار والافراج عنهم.