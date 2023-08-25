تظاهرات في "تنمية واسط" احتجاجاً على انقطاع الكهرباء و"رسالة عاجلة" للمحافظ

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص، يوم الجمعة، شمالي محافظة واسط احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وتجمع العشرات من أهالي منطقة "التنمية بناحية سيد الشهداء"، امام محطة للكهرباء، مطالبين بتوفير الطاقة الكهربائية للمنطقة التي يقطنها أكثر من 30 ألف نسمة.

وطالب المتظاهرون محافظ واسط محمد جميل المياحي باتخاذ قرار عاجل يقضي بأخذ حصة واسط الكهربائية كاملة من محطة الزبيدية الحرارية التي تنتج أكثر من 2000 ميكاواط.

وتعاني اغلب مناطق شمال واسط من انقطاع مستمر الكهرباء طيلة ايام الصيف حيث تصل ساعات التجهيز الى اقل من 12 ساعة.