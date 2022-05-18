تظاهرات في بغداد وذي قار متعددة الشرائح والمطالب

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، تظاهرات عدة و لشرائح مختلفة من المجتمع، تمثلت باحتجاج على ارتفاع الأسعار، ومطالبات بتعديل سلم رواتب الموظفين.

وقال مراسل الوكالة، إن العشرات من أصحاب المخابز والأفران في العاصمة بغداد، تظاهروا صباح اليوم للتعبير عن احتجاجهم على قرارات وزارة التجارة والنفط.

وفي منطقة العلاوي وسط العاصمة، انطلقت تظاهرات لموظفي الدوائر الحكومية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب لوزارات ودوائر العراق كافة.

وفي ذي قار جنوبي العراق، علمت الوكالة بأن المئات من المتظاهرين الخريجين غير المحاضرين أقدموا صباح اليوم، على قطع جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية، في إطار التصعيد الاحتجاجي للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم، بحسب ما أفاد به مصدر محلي.

وذكر المصدر، أن "العشرات من الخريجين غير المحاضرين، أقدموا على إغلاق مديرية تربية محافظة ذي قار، في الناصرية، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم".

من جانبه، أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، تضامنه الكامل مع مطالب المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التجاوب مع قوات الأمن.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الغزي، شدد على ضرورة "قيام قوات الأمن بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والتأكيد على التوجيهات السابقة بعدم استخدام الرصاص الحي ضدهم، والتعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر كونه حق دستوري".

وأكد الغزي، "منع المظاهر التي ترافق التظاهر وتسبب الأذى للمواطنين من كبار السن والمرضى وتعطيل الطلبة ومصالح المواطنين"، رافضاً في الوقت نفسه "الاعتداء والتجاوز على قوات الأمن، أثناء أداء مهامها الأمنية في حفظ الأمن، وتعطيل مصالح المواطنين من خلال قطع الجسور وإغلاق الدوائر".