تظاهرات في بغداد وديالى للمطالبة بالتعيين والاحتجاج على تأخر الرواتب

شفق نيوز – بغداد/ ديالى

خرج المئات من الخريجين في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، بتظاهرات غاضبة، مطالبين بتوفير فرص عمل والتعيين على الملاك الدائم في مؤسسات الدولة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، رفع المتظاهرون لافتات عبّروا فيها عن رفضهم لاستمرار البطالة، مؤكدين أن سنوات الدراسة والتخرج لم تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، في ظل ما وصفوه بغياب الخطط الحكومية لمعالجة ملف الخريجين.

كما طالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية بالإسراع في فتح باب التعيينات وإنصاف شريحة الخريجين، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وشهدت التظاهرة انتشاراً أمنياً في محيط المنطقة، فيما أكد المتظاهرون استمرار حراكهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وفي ديالى، أعلن العشرات من عمال بلدية ناحية بني سعد إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، إضافة إلى وجود استقطاعات كبيرة دون معرفة أسبابها.

في المقابل، نظم العشرات من موظفي بلدية جلولاء وقفة احتجاجية على خلفية الاستقطاعات وتأخير صرف الرواتب أيضاً.