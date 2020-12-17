تظاهرات في بغداد وجنوبي العراق تطالب بالتعيينات والرواتب.. صور

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة، جنوبي البلاد، يوم الخميس، تظاهرات حاشدة تطالب بالرواتب والتعيينات.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من حملة الشهادات العليا نظموا، صباح اليوم، تظاهرة في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالتعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث في موازنة العام المقبل"، مبينا أن "التظاهرة امتدت حتى ساحة معرض بغداد الدولي وسط انتشار امني كثيف".

وفي محافظة البصرة، اشار مصدر امني، إلى أن "متظاهرين من موظفي العقود قطعوا شارع بغداد في كرمة علي بالمحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة".