تظاهرات في بغداد وأربع محافظات جنوبية

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، وديالى، وعدد من المحافظات الجنوبية، يوم الأحد، تظاهرات متعددة ومختلفة المطالب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي بغداد، قال مراسل وكال شفق نيوز، إن العشرات من موظفي عقود الخطوط الجوية العراقية، تظاهروا أمام مبنى وزارة النقل، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي البصرة، أضرب موظفو عقود كوادر بلدية الزبير عن العمل وطالبوا بالتثبيت على الملاك الدائم.

أما النجف والديوانية، فشهدتا تظاهرات للفلاحين، إذ أقدموا على قطع الشارع الرئيسي الرابط بين النجف والديوانية احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم.

إلى ذلك، جدد أصحاب الدراجات النارية "التكتك" في بعقوبة مركز محافظة ديالى، تظاهراتهم الرافضة لما أسموه الإجراءات المرورية غير المبررة.

واتهم المتظاهرون، المرور بـ"تعطيل مصالحهم المعيشية بفرض إجراءات عمل معقدة"، مشيرين إلى "عدم وجود أي تسهيلات لمنح لوحات التسجيل".

وطالب آخرون بـ"منع الصبية" والذين أعمارهم دون 18 عاماً من قيادة عجلات التكتك.

من جانبه، وعد محافظ ديالى مثنى التميمي، خلال حضوره إلى موقع التظاهرة في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة، بـ"التواصل مع وزارة الداخلية لحل مشكلة ارتفاع أجور تسجيل (التكتك) ووقف إجراءات الحجز خلال يومين".