تظاهرات في بغداد وبابل والمثنى للمطالبة بالحقوق والخدمات وفرص التوظيف (صور)

شفق نيوز- بابل/ المثنى/ بغداد

شهدت محافظات بابل والمثنى وبغداد، يوم الأحد، وقفات وتظاهرات احتجاجية للمطالبة بحقوق وظيفية وخدمية، إلى جانب الدعوة لحسم ملفات التوظيف المتعثرة.

وفي بابل، نظم عدد من التدريسيين والموظفين في جامعة بابل وقفة احتجاجية سلمية أمام البوابة الرئيسية للجامعة، للمطالبة بتخصيص قطع أراضٍ سكنية وصرف المستحقات المالية والعلاوات والترفيعات الوظيفية المتأخرة.

وقال الأستاذ الجامعي الدكتور نعمان الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين طالبوا بإطلاق تخصيصات الأراضي السكنية لمنتسبي الجامعة، وصرف العلاوات والترفيعات والمستحقات المالية المتأخرة، فضلاً عن احتساب الشهادات العلمية لبعض الموظفين وفق الضوابط القانونية.

من جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي الدكتور أمير خضير حسين النافع، أن آخر عملية لتوزيع قطع الأراضي على منتسبي الجامعات في بابل كانت عام 1998، مشيراً إلى أن المحافظة تضم تسع مؤسسات جامعية حكومية وأهلية ويعمل فيها عشرات الآلاف من التدريسيين والمنتسبين.

بدوره، أكد نقيب الأكاديميين في بابل الدكتور مشتاق الخفاجي، أن المطالب التي رفعها المحتجون تمثل حقوقاً قانونية ومشروعة، داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة لها وإنصاف شريحة الأكاديميين والموظفين.

وفي المثنى، أفاد مراسل شفق نيوز بخروج حشود من أبناء قضاء الهلال في تظاهرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وفي بغداد، تظاهر عدد من خريجي معاهد النفط للمطالبة بحسم ملف التوظيف وتوفير فرص العمل، داعين الجهات الحكومية المختصة إلى الإسراع في معالجة أوضاعهم وإيجاد حلول لمطالبهم.

ورفع المحتجون في المحافظات الثلاث شعارات ولافتات تدعو إلى الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين مواصلة التحركات السلمية لحين تحقيقها.