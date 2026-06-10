تظاهرات غاضبة وسط البصرة بسبب أزمة الكهرباء ودخول المحافظة نظام البرمجة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهد حي الحسين وسط محافظة البصرة، يوم الأربعاء، انطلاق تظاهرة "غاضبة" وقطع لعدد من الطرق الرئيسية وإحراق الإطارات، احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء ودخول المحافظة بنظام البرمجة الكهربائية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حالة الاستياء الشعبي في المحافظة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، ما دفع عشرات المواطنين إلى الخروج في احتجاجات عفوية في عدد من الأحياء السكنية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز: "إن معدل توليد الطاقة الكهربائية في البصرة اليوم 3397 ميغاواط، فيما وصل الحمل الكهربائي إلى 3665 ميغاواط، مع استمرار خروج الخط الإيراني عن الخدمة"، مبيناً أن "هذا الفارق بين الإنتاج والاستهلاك أدى إلى تطبيق نظام البرمجة الكهربائية بواقع أربع ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع، للحفاظ على استقرار المنظومة من الانهيار".

وأضاف أن "الأزمة الحالية تسببت بحالة غضب واسعة بين الأهالي، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان مثل حي الحسين، ما أدى إلى خروج تظاهرات وقطع طرق رئيسية وإشعال إطارات في الشوارع".

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية ترفض إدخال البصرة ضمن نظام البرمجة الكهربائية"، مشيراً إلى أن "المحافظة تحتاج إلى حلول عاجلة لتأمين ساعات تجهيز مستقرة، خصوصاً خلال فصل الصيف".