تظاهرات "غاضبة" أمام القنصلية الكويتية في البصرة (صور)

شفق نيوز- البصرة

انطلقت في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، عصر الأحد، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

وأظهرت صور التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، توافد المحتجين أمام مبنى القنصلية الكويتية على كورنيش شط العرب، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات مكافحة الشغب.

وتأتي هذه التظاهرة استجابة لدعوات عديدة في البصرة بالتظاهر اليوم احتجاجاً على مقتل الصياد البصري نجم عبد الله خالد، والمطالبة بحماية الصيادين العراقيين.

والخميس الماضي، وصل الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت إلى منفذ سفوان الحدودي، وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد، بالإضافة إلى جثة الصياد نجم عبد الله خالد، والصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان، في حادثة أثارت غضباً شعبياً في البصرة وعموم العراق.

من جهتها، كشفت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار على زورق لصيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، مشيرة إلى أنها ناقشت القضية في اجتماع مع القيادة الكويتية التي عرضت تسجيلاً مرئياً لملابسات الحادثة، مؤكدة أن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر البشرية.

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.

كما تتجدد بين فترة وأخرى قضية احتجاز صيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية واتفاقية الملاحة بين البلدين الجارين.