تظاهرات ضد "ريان الكلداني" في قره قوش ورسالة الى السوداني (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من المسيحيين في بلدة قره قوش، يوم السبت، للمطالبة بفك ارتباط فوج مسيحي مرتبط برئيس حركة بابليون ريان الكلداني.

وقالت ابرشية الموصل للسريان الكاثوليك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بمنشور مقتضب، إن "تظاهرات عارمة أمام باب مطرانية الموصل للسريان الكاثوليك في قره قوش للاستنجاد براعي الابرشية والكهنة والكنيسة لحل المشاكل التي تواجه الفوج 13 في اللواء 50 ضمن الحشد الشعبي".

ويتبع اللواء 50 في الحشد الشعبي لرئيس حركة بابليون ريان الكلداني.

وتجمع العشرات من أبناء البلدة فضلاً عن عناصر من الحشد المسيحي أمام كنيسة الطاهرة في بلدة قره قوش مركز قضاء الحمداني (30 كم شرق الموصل) للمطالبة بفك ارتباط الفوج 13 عن اللواء 50.

ورفع المتظاهرون لافتات واعلاماً ورددوا هتافات تطالب بربط الفوج كما كان في السابق بمجلس الوزراء لإنهاء تدخلات زعيمه ريان الكلداني بشؤون القضاء في الحمدانية سواء كان على المستوى السياسي أو الخدمي أو الاداري من خلال فرض شخصيات إدارية يقوم هو بترشيحها".