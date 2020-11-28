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تظاهرات شعبية في منطقة شهدت "مجزرة" تطالب بحشد شعبي لمواجهة داعش

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-28T11:19:35+0000
تظاهرات شعبية في منطقة شهدت "مجزرة" تطالب بحشد شعبي لمواجهة داعش

شفق نيوز/ تظاهر المئات من سكان منطقة "المسحك" شمالي قضاء بيجي شمالي صلاح الدين للمطالبة بتطويعهم ضمن قوات الحشد الشعبي لمواجهة خطر وهجمات تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية الزوية محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، إن "سكان منطقة المسحك التابعة للناحية نظموا تظاهرة سلمية لدعم الاجهزة الامنية والمطالبة بتطويع قوات من الحشد الشعبي من ابناء المنطقة الى جانب تثبيت اكثر من 150 مقاتلا من الحشد العشائري المرابطين في القواطع مجانا وبدون اي دعم مادي".

واكد زيدان ان "التظاهرة رسالة للسلطات الامنية لايلاء اهتمام جدي لخطر وتهديدات تنظيم داعش المتواجد في محيط ناحية الزوية وقراها ضمن جبال مكحول وضرورة اشراك الاهالي بالملف الامني لمنع وقوع اي نكسات امنية جديدة".

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش مساء السبت 21/11/2020.

وذكر مصدر امني أن 8 سقطوا جرحى جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين الى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.

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