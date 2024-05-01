تظاهرات حاشدة في بغداد و3 محافظات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (صور)

شفق نيوز/ تظاهر الآلاف من الموظفين في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والديوانية والنجف، يوم الأربعاء، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.

واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد رافعين الاعلام العراقية ولافتات تطالب باقرار سلم رواتب جديد للموظفين.

كما شهدت محافظتا البصرة والديوانية تجمعات للموظفين طالبوا خلالها بتعديل سلم الرواتب.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بـ"إنصافهم" من خلال تعديل سلم الرواتب.

في السياق، تظاهر موظفو وزارة الصناعة والمعادن في النجف للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وخلال الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.

ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ملف تعديل سلم الرواتب بأنه "مسألة حساسة"، مؤكدا العمل على "الوصول إلى صيغة تحقق العدالة".