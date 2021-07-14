تظاهرات حاشدة في الناصرية بعد يوم من فاجعة مستشفى الحسين

شفق نيوز / خرج العشرات في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتظاهرات حاشدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات في ذي قار خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط ساحة الحبوبي بمركز المحافظة للمطالبة بالكشف عن ملابسات فاجعة ليلة الاثنين والتي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص بين قتيل ومصاب نتيجة حرق مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.

هذا وقام المحتجون، بتشييع رمزي للضحايا الذين سقطوا أثناء الفاجعة، فيما حذروا من عدم السرعة بكشف نتائج التحقيق في الحادث، وفق مراسل الوكالة.

والتهم حريق هائل، ليلة 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.