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تظاهرات جامعية بالموصل احتجاجاً على الامتحان الحضوري

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-01T09:37:51+0000
تظاهرات جامعية بالموصل احتجاجاً على الامتحان الحضوري

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة جامعات نينوى وقفة احتجاجية في جامعة الموصل احتجاجا على قرار الزام الطلبة بالامتحانات الحضورية.

وقال محمد البدر رئيس اتحاد طلبة جامعة الموصل، لوكالة شفق نيوز، انهم يحتجون على هذا القرار ويطالبون وزارة التعليم العالي بجعل الامتحانات الكترونية مثلما تلقى الطلبة المحاضرات، او ان يقلص حجم المواد في الامتحانات الحضورية.

فيما قال طلبة آخرون لمراسل شفق نيوز، إن معوقات واجهتهم خلال تلقيهم المحاضرات الالكترونية بسبب سوء الانترنت وعدم تقبلهم لتلقي المحاضرات بهذه الطريقة وهذا الامر سيضرهم اذا قاموا بتأدية الامتحانات حضروياً.

وتصادف التظاهرة مع عيد تأسيس جامعة الموصل، التي غابت فيها مراسم الاحتفال المعتادة بسبب انشغال الطلبة بموضوعة الامتحان.

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