تظاهرات تطالب بـ"ماء الشرب" في بلدة عراقية

شفق نيوز/ طالب العشرات من أهالي ناحية باجوان شمال غربي كركوك، يوم الأربعاء، بضخ الماء للناحية بعد انقطاع الماء لأكثر من 12 يوماً، فيما أوضحت دائرة ماء كركوك أن الناحية أخضعت للتوقيت في التجهيز وهناك تجاوزات على الشبكة.

وتحدث عامر ثامر - أحد المتظاهرين - لوكالة شفق نيوز، بأن العشرات من أهالي ناحية باجوان (35 كم شمال غربي كركوك)، تظاهروا صباح اليوم، مطالبين دائرة الماء بإيجاد حل لقضية عدم وصول الماء إلى المنازل البالغ عددها أكثر من 500 دار سكني".

وذكر ثامر، أن "المشكلة تكمن بعد قيام مقاول باخد مشاريع إكساء الشارع وكسر الأنبوب المغذي للناحية، حيث قامت الدائرة (ماء كركوك)، بتنفيذ مسار جديد للتجهيز، ومنذ ذلك اليوم والأهالي يعانون من مشكلة شح المياه، وبات الأهالي يشترون مقطورة ماء (صهريج صغير) بسعر 15 ألف دينار".

وبحسب مراسل الوكالة، شهدت التظاهرة تواجد قوات أمنية لحماية المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء.

في المقابل، قال مدير دائرة ماء كركوك، عباس إسماعيل، إن "دائرة ماء كركوك لديها تفاصيل كاملة عن موضوع مشكلة ناحية باجوان، حيث كان التجهيز للناحية على مدار اليوم، ولوجود جدول المراشنة التي تحدد ساعات لتجهيز المناطق بالماء، فإن باجوان يتم تجهيزها 12 ساعة باليوم".

وأضاف إسماعيل، خلال حديثه للوكالة، أن "في ناحية باجوان توجد تجاوزات على الشبكة الرئيسية للماء والناقل، وهذه التجاوزات تؤثر على كميات المياه المجهزة لجميع مناطق كركوك".