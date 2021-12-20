تظاهرات تجوب مدناً عراقية .. صور

شفق نيوز/ جابت تظاهرات تطالب بالخدمات والحقوق، يوم الاثنين، محافظتي ديالى والبصرة، فضلاً عن العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني في ديالى، بانطلاق تظاهرة شعبية وقطع طريق حيوي احتجاجا على سوء الخدمات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، أن المئات من الأهالي قطعوا طريق حيوي يربط المقدادية ببعقوبة ونظموا تظاهرة احتجاجية بسبب سوء الخدمات ، وطالبوا بإعفاء مديري الكهرباء والبلديات وإعادة المتنزهات الخضراء لمدينة المقدادية.

وفي البصرة أقصى جنوب العراق، نظم عدد من موظفي الشركة العامة للموانئ تظاهرة امام بوابة الشركة، مطالبين بتوزيع قطع الأراضي والتي، وبحسب قولهم، خصصت سابقا قرب شط البصرة.

وفي محافظة الديوانية، جنوبي العراق، يواصل العشرات من خريجي كلية الزراعة اعتصامهم أمام مبنى زراعة الديوانية، للمطالبة بإطلاق درجات الحذف والاستحداث.

أما في ذي قار ، جنوبي العراق أيضاً، اغلق اصحاب العقود دائرة الصحة في المحافظة، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

وفي العاصمة بغداد، تجمع عدد من المقاولين وعمال الاجور اليومية أمام امانة بغداد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبع سنوات، ويقول مراسلنا إن اعدادهم تقارب 25 شخصاً، إلا أن أي قطوعات للطرق جراء التظاهرة لم تحدث.

من جانب اخر، تظاهر المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة التربية.

وقال أحد المحاضرين المجاني في حديث لوكالة شفق نيوز، "تظاهرنا اليوم أمام تربية المحافظة للمطالبة باستحقاقنا الخاصة بتعيننا على الملاك العام، إما بصفة عقود أو على الملاك العام".