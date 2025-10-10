تظاهرات بمشاركة "سياسية".. مدير التربية يثير انقساماً في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

شهدت مدينة الرمادي، اليوم الجمعة، تظاهرات لمعلمين وكوادر تربوية، احتجاجاً على قرار تعيين أيمن عباس مديراً لتربية الأنبار بدلاً من نافع حسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن العشرات من المعلمين والكوادر التربوية، إضافة إلى عدد من المواطنين، تظاهروا أمام مبنى مديرية التربية في مركز المدينة، رافعين لافتات ترفض "التعيينات السياسية والمحاصصة الحزبية" في المناصب التعليمية، مطالبين بإعادة النظر في القرار "حفاظاً على استقلالية المؤسسة التربوية في المحافظة".

وبين أن المتظاهرين، اعتبروا أن اختيار مدير تربية جديد يجب أن يكون على أساس الكفاءة والخبرة، وليس الانتماء الحزبي أو الولاء السياسي.

وتابع أن تظاهرات اليوم في الأنبار، شارك فيها عضو حزب تقدم هيبت الحلبوسي، وبشار العامج رئيس هيئة استثمار الانبار، وقد انضم لها المحافظ محمد نوري.

وفي المقابل، أعلنت قيادة شرطة الأنبار عن فرض طوق أمني حول مبنى المديرية وعدد من الدوائر الحكومية وسط الرمادي، بهدف "حماية الممتلكات العامة ومنع أي تجاوزات أو أعمال شغب".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط التربوية والسياسية في الأنبار حول التغييرات الأخيرة في المناصب الإدارية، التي يرى مراقبون أنها تعكس تنافساً بين الكتل المحلية على النفوذ داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية في المحافظة.

وكان وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، كلف المرشح عن تحالف عزم مشتاق طالب، وهو شرطي سابق بمنصب معاون مدير تربية الأنبار، وذلك بحسب وثيقة، سربت يوم أمس.

يشار إلى أن مدير التربية الجديد، مرتبط بتحالف العزم، الذي يقوده مثنى السامرائي، أما السابق، كان مرتبطا بحزب تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي.