تظاهرات الموظفين تشل حركة السير في مركز بغداد

شفق نيوز/ تسببت تظاهرات المئات من الموظفين في ساحة التحرير، اليوم الاثنين، بشل حركة السير على جسر السنك وساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حركة السير توقفت تماما على جسر السنك وساحة الخلاني، وسط بغداد، بسبب تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب، مشيرا الى أن الازدحامات المرورية امتدت الى المناطق المجاورة في مركز العاصمة.

ويتظاهر منذ الصباح الباكر، المئات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل اقرار موازنة عام 2023.

ويقول متظاهرون، التقتهم وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة نظمت للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى.