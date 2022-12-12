تظاهرات المحاضرين.. حضور افتراضي وغياب ميداني وغموض يكتنف الملف

شفق نيوز/ تشهد المحافظات العراقية ولليوم الثاني على التوالي تظاهرات للمحاضرين المتعاقدين وفق قرار 315 للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وسط حضور ميداني قليل مقارنة بدعوات التظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ديالى واحدة من المحافظات التي تضم آلاف المحاضرين الذين يسعون الى تثبيتهم على الملاك الدائم إسوة بأقرانهم في وزارة الكهرباء الذين صوت مجلس الوزراء على قرار تثبيتهم ممن يمتلكون اكثر من سنتين تعاقدية.

ويؤكد الناشط المدني والاعلامي ماهر السعدي احد مواكبي التظاهرات التربوية للمحاضرين في ديالى, أن "نسبة الحضور والمشاركة في التظاهرات في ديالى لم تتجاوز 2000 محاضر من اجمالي اكثر من 31 الف و500 محاضر في عموم المحافظة".

واوضح السعدي لوكالة شفق نيوز، أن "ثورة التظاهرات والمطالب للمتظاهرين تركزت في العالم الافتراضي "مواقع التواصل" من خلال اطلاق الشعارات والهاشتاكات والبوسترات مقابل غياب كبير وحضور مخجل في التظاهرات على مدار يومين".

ويعزو السعدي ضعف الحضور والمشاركة الى شبه عزوف للعنصر النسوي مع مشاركة نسبية للوحدات الادارية القريبة من بعقوبة فيما تعذر حضور الاقضية والنواحي والمناطق النائية والبعيدة الى التظاهرات.

شواغر وفوضى في المدارس

وسببت تظاهرات المحاضرين على مدى يومين ارباكا في الدوام لغالبية مدارس ديالى بسبب تغيب المحاضرين والشواغر الدراسية التي خلفوها ما سبب فوضى في معظم مدارس المحافظة بحسب محد مهدي احد المدرسين في ديالى.

ويجزم مهدي في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "غياب المحاضرين ولو بشكل جزئي اربك العملية التربوية والدوام المدرسي برمته وعدم انتظام ساعات الدوام في وقت تتردد فيه مديرية التربية من اتخاذ اجراءات ادارية بحق المحاضرين المتغيبين تضامنا مع مطالبهم وحقوقهم فيما دعت الى الالتزام بمعايير التظاهر السلمي وعدم الانجرار وراء سلوكيات خارج الاطر والمضامين التربوية والحقوق المشروعة".

ختام الحسم في بغداد

احد المتظاهرين (مصطفى العزاوي) اكد لوكالة شفق نيوز التحشيد لتظاهرة مركزية في بغداد للمطالبة بتثبيتهم وبيان موقف واضح من الوزارات المعنية حيال ملف تثبيتهم والذي لازال غامضا ومبهما ومرهونة بالتخصيصات المالية وحبيس التسويف والمماطلة.

ويضيف العزاوي متحدثا لوكالة شفق نيوز، "لم نلمس اية تطمينات حكومية من الجهات المعنية حيال مصيرنا حتى الان رغم الدور الكبير الذي نقوم به في معالجة اكبر مشاكل القطاع التربوي الا وهو نقص الملاكات التدريسية"، محذرا من ثورات غاضبة وتداعيات لا تحمل عقباها في حال تجاهل مطالب المحاضرين المشروعة".

الكرة في ملعب المالية

وعلى خط التصعيد والازمة اكدت النائبة عن تحالف السيادة في ديالى نورس محمود العيسى وجود اجماع برلماني على تثبيت المحاضرين وتضمينهم في موازنة 2013 مشيرة الى ان المحاولات البرلمانية على قدم وساق لتحقيق مطالب المحاضرين.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، إن "تثبيت المحاضرين ومعالجة وحسم هذا الملف مرهون بوزارة المالية والكرة في ملعبها لانهاء معاناة المحاضرين وانصافهم باعتبارهم شريحة مهمة تتطلب الدعم والمساندة من اجل العملية التربوية".