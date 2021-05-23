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تظاهرات الكهرباء تقطع طريق شركات النفط جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-23T11:56:24+0000
تظاهرات الكهرباء تقطع طريق شركات النفط جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الاحد، بأن تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الطاقة الكهربائية قطعت طريقاً يسلكه موظفو شركات النفط في المحافظة.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أهالي قضاء الكحلاء في ميسان نظموا اليوم، تظاهرات غاضبة للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية لمناطقهم.

وأوضح أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين الشركات النفطية وقضاء الكحلاء في ميسان عبر نصب خيام للاعتصام، ورفعوا يافطات خطوا عليها عبارة "كفى ظلماً".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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