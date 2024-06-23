تظاهرات الكهرباء.. المتظاهرون في ذي قار يهددون باعتصام مفتوح

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، للمطالبة بزيادة الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين نظموا اعتصاما أمام مبنى مديرية انتاج الطاقة الكهربائية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وبين مراسلنا، ان المحتجين طالبوا بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين، مهددين باللجوء إلى اعتصام مفتوح يشل حركة المحافظة مع بقية المحافظات الأخرى من خلال قطع الطريق المؤدي إلى الطريق الدولي العام.