"تطوير الأعظمية"..  السوداني يوجه بحل مشكلات الأراضي والمدارس

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير مدينة الأعظمية في بغداد، حيث استعرض الاجتماع سير عمليات الإعمار والتأهيل والتوسعة في المرافق الخدمية ضمن الحملة التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع ناقش ملف توسعة الحضرة الحنفية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس والمراكز الصحية، وتأهيل الطرق والمناطق الترفيهية المحاذية لنهر دجلة.

وأكد السوداني أن مشاريع التطوير في الكاظمية والأعظمية تأتي ضمن برنامج حكومي واسع لتحسين الخدمات، لا سيما في المدن ذات الكثافة السكانية والخصوصية التاريخية والدينية.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة تذليل العقبات المرتبطة باستملاكات الأراضي، وحسم أوضاعها داخل مركز قضاء الأعظمية والمناطق التابعة له، من أجل إنشاء مدارس إضافية تستوعب الزيادة السكانية.