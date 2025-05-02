تطور في "المدينة" بعد منتصف الليل: نريد العيداني.. "كرامتنا أُرهقت"

شفق نيوز/ شهد قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة، في وقت متأخر من ليل الجمعة، تطورًا لافتًا في سياق الاحتجاجات الشعبية المستمرة، مع وصول وفد من الحكومة المحلية برئاسة النائب الأول لمحافظ البصرة زيد الإمارة إلى مركز تجمع المتظاهرين، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

ورغم حضور نائب المحافظ، طالب المتظاهرون بقدوم محافظ البصرة أسعد العيداني شخصيًا إلى القضاء.

وقال أحد قادة التظاهرة الشيخ عبد الغفار العوضي إن "تجاهل المحافظ المتكرر لنداءاتهم دليلاً على الاستهانة بمعاناتهم".

وخلال اللقاء، استعرض قادة الاحتجاج جملة من المصاعب التي تواجه السكان، أبرزها تلوث المياه وتفاقم الأمراض بين الأهالي، إضافة إلى الانبعاثات الصادرة من الآبار النفطية المحيطة، والتي قالوا إنها حولت حياتهم إلى "كابوس بيئي وصحي".

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، "كرامتنا أُرهقت من قبل الحكومة، نطالب بحلول حقيقية لا زيارات شكلية. لدينا مطالب واضحة، على رأسها توفير مياه صالحة للشرب وإنقاذ أطفالنا من الأمراض الخبيثة التي تفشت في القضاء".

من جانبه قال نائب محافظ البصرة الاول زيد الإمارة للمحتجين: "نحتاج لأكثر من سنة ونصف لإنشاء محطة تصفية المياه وحل مشكلة تلوث المياه في قضاء المدينة بشكل كامل. ونحتاج لأربعة أشهر لإنشاء مستشفى الامراض السرطانية ومعالجة مشاكل الإصابات لدى أهالي القضاء".

وأضاف أن "بعض المشاريع تحتاج الى موافقة الحكومة المركزية وصرف المبالغ من قبلها".

ويشهد قضاء المدينة منذ عصر الجمعة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، أغلقوا خلالها مبنى القائمقامية قبل أن تعيد قوة أمنية فتحه بالقوة، وسط حالة من الغليان الشعبي والتصعيد في الخطاب الاحتجاجي.