تطور جديد في قضية اختطاف وتعذيب شاب من أهالي الحويجة

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة قضية اختطاف وتعذيب شاب من أهالي الحويجة.

وقال الحافظ في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة قضية اختطاف الشاب ياسر سهيل العبادي، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وأكد على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وكان عضو مجلس محافظة كركوك أحمد عبد الواحد الحمداني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بتعرض شاب من أهالي الحويجة إلى الخطف والتعذيب من قبل مجهولين وسط المحافظة، مطالباً الجهات الأمنية بالتحقيق بالقضية.

وبين الحمداني أن "مجموعة مجهولة قامت بخطف وتعذيب الشاب (ياسر سهيل العبادي) من أهالي قضاء الحويجة أمام مرأى ومسمع الناس وسط مرآب مقابل مستشفى كركوك العام في سوق رأس الجسر"، عاداً ذلك "بالأمر الخطر، ويجب فتح تحقيق به لمعرفة الجهة المتورطة بذلك".

ولم تعلق الشرطة المحلية في المحافظة على القضية.