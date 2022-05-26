تطورات ومستجدات "الحمى النزفية" و"جدري القردة" في العراق

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، آخر مستجدات فيروس الحمى النزفية الذي يصيب الإنسان والماشية على حد سواء، إضافة إلى الموقف الصحي من مرض جدري القردة في البلاد.

وقالت عضو الفريق الطبي في الوزارة، ربى فلاح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحالات المسجلة بفيروس الحمى النزفية منذ ظهوره في البلاد وحتى الآن، بلغ نحو 98 إصابة مؤكدة، وهو عدد غير ثابت".

وأضافت فلاح، أن "تربية المواشي في الأماكن السكنية، سيسبب انتشار العدوى وزيادة أعداد الإصابات بالفيروس"، مؤكدة "عدم وجود أي لقاح أو علاج للحمى النزفية، بالوقت الحالي".

وأشارت إلى أن "الحمى النزفية، وباء متوطن ويظهر في كل عام، لكن العام الحالي شهد تسجيل أعلى عدد إصابات بالفيروس مقارنة بالسنوات الماضية".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

وفيما يخص مرض جدري القردة، لفتت ربى فلاح، إلى أن "انتقال هذا المرض يكون عن طريق حيوان إلى آخر، وبعدها إلى الإنسان من خلال مخالطة الحيوان، وتتراوح فترة حضانته داخل الإنسان من ٥ - ٢٠ يوماً، ولا يوجد علاج أو لقاح خاص لا للانسان ولا الحيوان، للوقاية من المرض".

وبشأن أعراض المرض، فتكون على شكل "حمى مرتفعة، ألم عضلات، تضخم الغدد اللمفاوية، وظهور طفح جلدي، ولكنها تختلف من شخص إلى آخر، بحسب عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح.

يشار إلى أن محافظات نينوى، كربلاء، ذي قار، والبصرة، اتخذت جملة إجراءات وقرارات بشأن منع وصول جدري القرود إليها، تمثلت بعضها بمنع دخول الحيوان، فيما شكلت أخرى لجان لمتابعته في محال بيع هذا الحيوان.

ويعد مرض جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.