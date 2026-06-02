تطورات جديدة في قضية "أبو جنة".. والرقابة توضح أسباب سحب مشروبه

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن التحقيقات ما تزال مستمرة مع صانع المحتوى المعروف عبد الرحمن محمد الملقب بـ"أبو جنة"، فيما أكد خضوعه للتوقيف حالياً لدى جهاز الأمن الوطني في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات تركز على مصادر الأموال والهدايا والمعامل والمنتجات التي يمتلكها أبو جنة أو يشارك بها"، مبيناً أن "التحقيقات لم تُحسم لغاية الآن، وما تزال جارية بحضور لجنة مختصة وصلت من بغداد".

وأضاف أن "الإجراءات شملت أيضاً التحفظ على نحو 10 عجلات نوع (تاهو)، فضلاً عن متابعة بعض المنشآت والمشاريع المرتبطة بالتحقيق".

وفي السياق، كشف مصدر مسؤول في الرقابة الصحية بنينوى لوكالة شفق نيوز، أن “مشروب الطاقة (يو 4) والذي يروج له ابو جنة تم منعه لكونه غير مسجل رسمياً لدى وزارة الصناعة ولا يمتلك ترخيصاً أصولياً".

وأشار إلى أن "المنتج يمكن أن يعود للتداول في حال استكمال إجراءات التسجيل والحصول على العلامة التجارية والموافقات الرسمية".

وتزامنت هذه التطورات مع تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن منع المشروب لأسباب صحية، وهو ما نفته مصادر رقابية، مؤكدة أن الإجراء الحالي يتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالتسجيل الرسمي.

وكانت الجهات الأمنية قد أوقفت "أبو جنة" منذ الأحد الماضي، للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا والسيارات الرباعية الدفع التي كان يوزعها ضمن حملات ترويجية مرتبطة بمنتجاته الغذائية ومشاريعه.