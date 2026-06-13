تطورات الاعتداء على "صانع المحتوى" بكركوك.. الداخلية توقف المنتسب وتحقق بالحادثة

شفق نيوز- بغداد

وجهت وزارة الداخلية، يوم السبت، بإيداع أحد منتسبي شرطة الطاقة، بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، على خلفية حادثة اعتداء على صانع المحتوى رائد الحلاق، داخل محطة للوقود في محافظة كركوك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوكيل الأقدم للوزارة أصدر توجيهاً بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع المنتسب التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد تداول معلومات عن تجاوزه على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود في المحافظة.

وأكدت الوزارة أن ما صدر من المنتسب يعد تصرفاً فردياً ولا يمثل نهج المؤسسة الأمنية أو قيمها المهنية، مشددة على استمرارها في متابعة مثل هذه الحالات ومحاسبة المقصرين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة كركوك قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم السبت، بتوقيف "الحلاق"، على خلفية حادثة وقعت داخل محطة تعبئة وقود الشورجة الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشادة كلامية تطورت إلى احتكاك داخل المحطة، بعد قيام الحلاق بتصوير مقطع فيديو وثّق فيه رفض أحد العاملين التحدث معه بشأن تزويد مركبته بالوقود، ما أدى إلى تدخل عناصر من شرطة حماية المحطة.

ووجه محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة محمد سمعان آغا، في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء احد عناصر الأمن على مواطن داخل احدى محطات الوقود في المحافظة.