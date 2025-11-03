تطمينات طبية بشأن الفيروس المنتشر بين طلبة المدارس العراقية

شفق نيوز- بغداد

مع دخول موسم تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حذر مختصون من تزايد الإصابات الفيروسية بين طلبة المدارس في العراق، مؤكدين أن الفيروس المنتشر حالياً يُعد من الأنواع الموسمية التي تتكرر سنوياً، لكنه يشهد هذا الموسم شدة أعلى في الأعراض وانتشاراً أسرع داخل الصفوف الدراسية المكتظة.

لكن "الفيروس المنتشر حالياً موسمي وينتقل عبر الجهاز التنفسي وفي الأماكن المغلقة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة، وهو أكثر شيوعاً في المدارس بسبب الاكتظاظ وتقارب الطلبة داخل الصفوف"، بحسب طبيب الأسرة علي أبو طحين.

وطمأن أبو طحين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن "الفيروس ليس بخطورة (كورونا)، وغالبية الإصابات تكون خفيفة ولا تحتاج إلى دخول المستشفى، إذ يمكن السيطرة عليها من خلال الراحة وتناول خافضات الحرارة ومسكنات الألم والطعام الصحي وشرب السوائل، مع الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين والتهوية الجيدة".

وأشار إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هي "كبار السن والحوامل والأطفال والمصابون بالأمراض المزمنة أو الحساسية"، داعياً إلى "الالتزام بوسائل الوقاية الأساسية مثل ارتداء الكمامة، واستخدام المناديل عند العطاس، وتجنب الازدحام داخل الصفوف".

ووفق الطبيب، فإن "لقاح الإنفلونزا الموسمي متوفر في المراكز الصحية ويمكن أن يسهم في تقليل احتمالات الإصابة، خصوصاً لكبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة".

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن نفت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق تسجيل أي تفشٍ وبائي في المدارس، مؤكدة أن "الزيادة الحالية في الإصابات موسمية ومؤقتة وضمن المعدلات الطبيعية".

بدورها شددت وزارة التربية العراقية ومديرياتها في المحافظات كافة، على تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس ومتابعة الحالات المرضية بالتنسيق مع الجهات الصحية.