تطمينات رسمية لسكان بسماية: تصميم آمن يحصن المجمع من الحرائق

شفق نيوز- بغداد

أكدت ‏الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم السبت، أن مشروع مدينة بسماية خضع لتصميم آمن يراعي أعلى معايير الحماية، منها أجهزة متحسسة للحرائق، ومنظومة إنذار، وسلالم الطوارئ، وابنية خاصة لمراكز الإطفاء، وفوهات إطفاء الحرائق منتشرة حول مباني المجمع.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جاء رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتعلق بغياب متطلبات السلامة من الحريق في مشروع مدينة بسماية السكني، إن "المشروع قد تم تصميمه وتنفيذه وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة دولياً ومحلياً، وبما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة لجميع السكان".

وبينت الهيئة أن جميع الأبنية السكنية والخدمية مجهزة بمتحسسات حريق مرتبطة بمنظومة إنذار متكاملة لكل (بلوك) عبر مكتب الإدارة (Management Office)، تعمل على إصدار إشارات تحذيرية فور اكتشاف أي مؤشرات على نشوب حريق، مما يتيح التدخل السريع".

ولفتت إلى أنه "تم تصميم المباني لتشمل سلم طوارئ في كل ركن من أركان المبنى، إضافة إلى سلمين للصعود والنزول في أطراف البناية، مع تجهيزها بمصاعد كهربائية حديثة تستوعب حتى 18 شخصاً لضمان سرعة الإخلاء في الحالات الطارئة".

وتابعت: "توجد فوهات حريق عند كل عمارة، وأخرى موزعة على جميع البلوكات والشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، مما يمكّن سيارات الإطفاء من الوصول السريع والتعامل الفوري مع أي حادث".

وأشارت إلى أن "مدينة بسماية تضم أبنية مخصصة لمراكز الإطفاء مصممة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن جاهزية فرق الإطفاء للتدخل الفوري عند الحاجة"، مبينة أن "جميع أنظمة الحماية من الحريق وكافة مرافق المشروع تخضع لكشوفات وفحوصات دورية من قبل فرق الدفاع المدني لضمان استمرار فعاليتها وجاهزيتها على مدار الساعة".

وأوضحت الهيئة أن "جميع هذه المواصفات والأنظمة مثبتة وموثقة في المخططات والمستندات الفنية للمشروع والمصادق عليها من الجهات المختصة".

وأوضحت الهيئة أن "أي ادعاءات بغياب إجراءات السلامة عن مشروع مدينة بسماية السكني غير دقيقة وتفتقر إلى الأساس الفني"، مؤكدة أن "السلامة العامة تمثل أولوية قصوى في جميع مشاريعها، ولا سيما المجمعات السكنية".

وختمت بالقول: "حرصنا على ضمان استيفاء هذه المشاريع لكافة متطلبات الحماية من الحريق والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يكفل توفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع المواطنين من خلال التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير السلامة في جميع مشاريعها".